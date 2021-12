Monitoraggio dei controlli sul Green pass: al via le nuove rilevazioni su base giornaliera e settimanale

Sono on line i dati – non consolidati riferiti a 97 prefetture su 106 – relativi ai controlli effettuati dalle Forze di polizia nella prima giornata di applicazione delle misure sulla certificazione verde.

In particolare, a livello nazionale, sono state controllate 119.539 persone, sanzionate 937, oltre a 2.077 controllate e sanzionate per mancato uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Controllate, inoltre, 13.027 attività e sanzionati 175 titolari di esercizi commerciali. Chiusure provvisorie di 11 attività, per sanzione amministrativa, e una chiusura per misura cautelare. Inoltre, sono state denunciate 13 persone per violazione della quarantena.

Sulla pagina dedicata di questo sito confluiscono i dati complessivi che le prefetture trasmettono al ministero dell’Interno attraverso relazioni giornaliere per dare conto degli esiti dell’attività effettuata.

Successivamente, nelle giornate del lunedì, sarà pubblicato anche un modello riassuntivo dei dati riguardanti i controlli effettuati nella settimana precedente. Analoghe rilevazioni saranno disponibili sui siti delle prefetture.

Fonte: Viminale