Mudimed, nasce il museo digitale sull’evoluzione della medicina

La storia dell’evoluzione della medicina ha un nuovo luogo dove poter essere raccontata, il 20 ottobre è nato il Mudimed, un museo digitale interamente dedicato all’evoluzione della medicina e della farmacologia realizzato da Novartis Italia in collaborazione con il Ministero della Cultura, la partecipazione del Ministero dell’Università e della Ricerca e grazie al supporto tecnologico di Google Arts & Culture.

Il Mudimed, che ha sede a Roma, presenta un percorso culturale che attraversa le tappe fondamentali della pratica medica dall’antichità fino ai giorni nostri grazie alla raccolta e alla catalogazione di oltre 2mila istituzioni culturali in 80 Paesi nel mondo.

Il percorso si articola in diverse sale che verranno aperte progressivamente al pubblico: per ora è disponibile solo la prima che però racchiude 19 opere provenienti da celebri istituzioni culturali di tutto il Paese, come il Museo archeologico nazionale di Napoli o il Museo della storia della medicina de La Sapienza, oltre ovviamente al materiale disponibile su Google Arts & Culture: si possono infatti osservare i manufatti in terracotta degli scavi di Pompei simbolo di una medicina votiva fino agli affreschi del 1600 dedicate alle grandi epidemie.