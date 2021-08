Mutamenti climatici, pochi giorni ai Comuni per i finanziamenti

I Comuni con più di 60mila abitanti hanno tempo fino al 6 settembre per partecipare al bando da 80 milioni finalizzati a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici sui contesti urbani. L’avviso pubblico, emanato con il Decreto 117 del 15 aprile 2021 del Ministero della Transizione Ecologica, è relativo al “Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano”, mirato a rafforzare la resilienza dei sistemi insediativi soggetti ai rischi generati dei cambiamenti climatici, con particolare riferimento alle ondate di calore e ai fenomeni di precipitazioni estreme e di siccità. Il bando finanzia tre tipologie di interventi: interventi green e blue; interventi grey; misure soft di rafforzamento della capacità adattiva.I progetti possono essere presentati da singoli Comuni con popolazione uguale o superiore ai 60.000 abitanti, risultanti dai dati ISTAT riferiti all’anno 2019. Il plafond è destinato:

– per il 40% ai Comuni capoluogo delle città metropolitane;

– per il 30% agli altri Comu ni con popolazione residente oltre i 100.000 abitanti;

– per il 30% ai Comuni con popolazione residente tra 60.000 e 100.000 abitanti.

La domanda di ammissione al finanziamento deve essere trasmessa per via telematica all’indirizzo adattamentoclimatico@pec.minambiente.it entro lunedì 6 settembre 2021.

Fonte: Mite