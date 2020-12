Napoli, al via il Natale di Solidarietà Diffusa, una mano tesa per gli ultimi

In occasione delle festività natalizie, l’Amministrazione comunale presenta l’iniziativa “Natale di Solidarietà Diffusa”, rivolto ai cittadini più fragili che vivono una situazione di difficoltà economica e sociale.



“Siamo al termine di un anno difficile – spiega l’Assessore alle Politiche Sociali Monica Buonanno – e per questo come Assessorato abbiamo deciso di moltiplicare l’impegno e la solidarietà: data l’impossibilità di organizzare il classico pranzo di Natale per i cittadini più fragili a causa delle regole imposte dal contenimento della pandemia, in ogni territorio doneremo sostegno a chi si occupa degli ultimi”.

Numerose le tappe dell’iniziativa, che vanno dal carcere alle mense, passando per i centri di accoglienza e le case per anziani. A fare da supporto come volontari ci saranno anche gli operai e le operaie di Whirlpool.



Il Natale di Solidarietà Diffusa – continua la Buonanno – è proprio questo: aver guardato nel corso del tempo a come si è modificata la povertà in città e aver individuato una modalità alternativa per far sentire la vicinanza della Pubblica Amministrazione. Le feste di Natale sono un amplificatore del disagio, chi è solo si sente ancora più solo e chi vive una difficoltà è chiamato a una prova economica ed emotiva molto complessa. Detenuti che non hanno il sostegno delle famiglie, anziani soli, cittadini fragili che non hanno un punto di ascolto e che vivono la nostalgia e la sofferenza della solitudine soprattutto in queste festività, a loro rivolgiamo il nostro pensiero.

E per essere capillari sul territorio, ci siamo coordinati con le mense che collaborano con noi da sempre e in particolare ci sono state vicine dai primi momenti della pandemia. Doneremo alimenti e generi di prima necessità, mascherine, saponi e disinfettanti per intensificarne le attività e tenere strette le maglie della collaborazione fra Amministrazione e rete del volontariato, perché solo lavorando insieme possiamo raggiungere chiunque abbia bisogno di un supporto, un sorriso e un pasto caldo. Evidenziamo con l’umiltà e la dignità che meritano queste azioni che si tratta di un simbolo, perché siamo ben consapevoli dell’enorme lavoro che in tanti e tutti i giorni si profonde in città a favore dei più deboli. Età diverse ma anche lingue, tradizioni, religioni, contiamo di arrivare a chi nella diversità vive la nostra città, augurandoci di poter essere sempre presenti nella lotta alle disuguaglianze e alle ingiustizie.