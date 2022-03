Napoli, le edicole volano dei servizi digitali

Il Comune di Napoli, con l’intento di avvicinare i cittadini ai servizi digitali, punta sulle edicole come strutture di facilitazione in grado di fungere da ponte di collegamento. A breve, infatti, in 30 edicole dislocate sul territorio comunale, tutti i cittadini potranno richiedere i certificati senza recarsi negli uffici comunali grazie alla digitalizzazione che permette di investire gli edicolante di questa funzione di raccordo. Le edicole infatti, sfruttando i servizi digitali del Comune, diventano di fatto dei chioschi telematici acquisendo una funzione di supporto ai servizi per i cittadini. Si tratta di un importante servizio per coloro che non hanno dimestichezza ad accedere al digitale ma nel contempo anche di un’azione per sostenere le edicole che versano in una fase di difficoltà a causa della crisi delle vendite dei quotidiani.

Fonte: Comune di Napoli