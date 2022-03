Napoli, Manfredi: “Siamo al lavoro per il piano della smart city”

“È chiaro che in una città come Napoli, ma vale anche per Roma o Milano, il tema dei servizi non dev’essere solo rivolto ai cittadini residenti della città, ma guardare a tutti coloro che la città la vivono ogni giorno, andandoci a lavorare, a studiare. Spesso sono persone che vengono dall’area metropolitana”. Così il primo cittadino del capoluogo campano, Gaetano Manfredi, alla inaugurazione della XIII edizione di Energymed in corso fino a domenica alla Mostra d’Oltremare. “Noi – ribadisce Manfredi – stiamo mettendo a punto, avviando questo progetto sull’integrazione delle funzioni della città, utilizzando un’integrazione anche digitale. Abbiamo cominciato con i trasporti e adesso, ovviamente, lavoreremo su tutti i vari settori, perché ci vuole un progetto di smart city che guardi anche alla dimensione metropolitana”. Nel prossimo futuro, anticipa il Sindaco, sarà costituito un gruppo “che lavorerà su questo progetto d’integrazione sulla città, proprio per mettere insieme i vari progetti che stiamo sviluppando nei vari settori e avere un piano di smart city per Napoli”.