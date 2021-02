Napoli, partito il progetto telefonico “e tu sai ca nun sì sule”

“Stiamo raccogliendo l’adesione, prosegue l’assessore alla salute Francesca Menna, di Scuole di Specializzazione e Centri pubblici per accogliere le eventuali richieste di aiuto e supporto per interventi più strutturati, mentre la scuola di formazione infermieri dell’Università Vanvitelli assisterà gli psicologi per le domande orientate alle tematiche di organizzazione sanitaria”.

“Una rete di competenze e solidarietà, coordinata dall’assessorato alla salute, per accogliere e supportare il disagio psicologico dei cittadini si è creata a Napoli dimostrandosi ancora una volta una città forte e capace di resistere; insomma come diceva il nostro Pino ” e tu sai ca nun sì sule”, conclude l’assessore Menna.

E’ attivo il numero 081 7954444 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20, il sabato dalle 14 alle 18.

Fonte: comune di Napoli