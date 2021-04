Napoli si prepara alla XXVII edizione del Maggio dei monumenti 2021

“Un Maggio modulare, flessibile e costruito giorno per giorno, cosi’ come questi tempi difficili richiedono; una bella sfida, la prima come assessore all’Istruzione, alla Cultura e al Turismo di questa citta’, che sono certa sapra’ sorprendermi ancora per entusiasmo e partecipazione”, ha sottolineato l’assessore del Comune di Napoli Annamaria Palmieri e ha annunciato la pubblicazione online delle manifestazioni di interesse per il Maggio dei Monumenti 2021, la 27esima a cura del suo assessorato e volta a raccogliere le proposte progettuali in termini di visite guidate ed eventi coinvolgendo il mondo dell’arte, della cultura e dei cittadini per “costruire un programma partecipato della storica manifestazione cittadina”.