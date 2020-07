Nardella: “I Comuni siano nella Cabina di regia sul Recovery Fund”

“Anche i Comuni entrino nella Cabina di regia da creare appositamente per spendere bene le risorse in arrivo da Bruxelles”. Lo ha chiesto il Sindaco di Firenze, Dario Nardella, e ha poi aggiunto: “Abbiamo più di 200 miliardi di euro per il Paese. Il territorio è fondamentale e credo che i rappresentanti dei Comuni possano stare nella Cabina di regia di cui si sta parlando in queste ore per utilizzare queste risorse. I municipi, infatti, sono decisivi per utilizzare al meglio questi finanziamenti”.

Concluso il braccio di ferro al tavolo europeo, Nardella ha anche speso parole di apprezzamento nei confronti del lavoro svolto dal premier Conte in sede Ue: “Ha dimostrato di essere un leader, di poter difendere gli interessi italiani”.