Nasce Digital AIDO, il consenso online alla donazione di organi

Da oggi è possibile esprimere digitalmente il consenso a scopo di trapianto alla donazione di organi e tessuti dopo la propria morte: la procedura avviene contestualmente all’iscrizione all’AIDO utilizzando la propria identità digitale SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, o un certificato di Firma Digitale già in uso all’utente.

Questo è tecnicamente possibile grazie all’accreditamento di AIDO all’IPA, ossia l’Indice della Pubblica Amministrazione, come gestore di pubblico servizio.

La procedura verrà estesa a breve anche all’uso della CIE per la firma del consenso che rimane disponibile anche in modalità olografa. Per poter attivare la procedura digitale erogata dall’AIDO è possibile sfruttare il sito internet dell’Associazione oppure la nuovissima App AIDO, disponibile su App Store e Google Play.