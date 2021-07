Nasce Milano Hub, il centro d’innovazione della Banca d’Italia

Presentato in questi giorni il nuovo centro realizzato dalla Banca d’Italia per sostenere l’evoluzione digitale del mercato finanziario italiano e favorire l’attrazione di talenti e investimenti. La sede scelta dalla Banca per il nuovo centro di innovazione è Milano, per l’ampia presenza di intermediari, investitori e ricercatori e la sua grande capacità di dialogare con interlocutori europei e internazionali, il centro si pone l’obiettivo di diventare un volano di qualità e un traino per le eccellenze nelle diverse aree del Paese.

Milano Hub si rivolge al mondo dell’iniziativa privata e rappresenta il luogo, fisico e virtuale, nel quale la Banca d’Italia, nel rispetto dei ruoli istituzionali ad essa assegnati assiste gli operatori, collabora allo sviluppo di progetti e favorisce la verifica della qualità e sicurezza di specifiche innovazioni.

L’obiettivo è di supportare l’adozione delle tecnologie digitali da parte del mercato finanziario in Italia e di favorirne un utilizzo sicuro per garantire la stabilità finanziaria ed evitare l’adozione di soluzioni azzardate, inoltre l’hub mira a rafforzare la capacità di risposta degli intermediari alle sfide poste dalla digitalizzazione sul piano dei costi e dei servizi resi. I progetti proposti dal settore privato saranno selezionati sulla base di criteri trasparenti e predeterminati e gestiti nel disegno e nello sviluppo, approfondendo il potenziale impatto e utilizzo pratico; nel farlo si potrà contare sul contributo di gruppi di esperti indipendenti, sul dialogo con le università e con l’industria finanziaria e non finanziaria.

Tra la fine di settembre e la fine di ottobre sarà possibile presentare le domande di partecipazione che verranno valutate nel mese di novembre sulla base del valore e della possibilità di realizzazione: a dicembre verranno scelti i 10 progetti che inizieranno la propria avventura all’interno del polo.

Ogni azienda candidata potrà proporre un solo progetto che parteciperà ad un percorso di incubazione di circa sei mesi collaborando con centri di ricerca italiani e internazionali.