NBS Explorer: online il portale interattivo per le migliori soluzioni naturalistiche nelle città del mondo

c’è un portale interattivo che – in piena coerenza con il suo nome (NBS Explorer: Nature Based Solution, soluzioni basate sulla natura)) – consente l’esplorazione gratuita di alcune soluzioni urbanistiche di successo ispirate dalla natura, e realizzate in Europa e nel mondo per accrescere la presenza del verde nelle città e nei territori metropolitani.

Sviluppata all’interno del progetto europeo Nature4Cities – finanziato dal programma di ricerca e innovazione Horizon2020, e a cui partecipa la Città metropolitana di Milano come area pilota – l’applicazione è proposta in quattro lingue: inglese, francese, italiano e magiaro.

Le esperienze NBS già realizzate e proposte come modello ispiratore per realizzare progetti similari, si declinano per obiettivi: governance della pianificazione urbana secondo i principi della Green Economy e dell’economia circolare; sicurezza delle persone e tutela della salute pubblica e dell’ambiente – fra loro strettamente interconnessi – anche tramite il corretto utilizzo delle risorse (suolo, acqua, aria, energia) che in questo modo aumentano la loro qualità ed efficacia; rigenerazione urbana e recupero della biodiversità.

La sostenibilità, anche finanziaria, è alla base dei progetti naturalistici proposti, insieme alla resilienza e adattabilità ai rapidi cambiamenti climatici, consentendo alle città di resistere ad eventuali e improvvise inondazioni d’acqua, e di reagire all’aumento eccessivo della temperatura.

La navigazione all’interno di NBS Explorer è molto semplice, adatta anche a un visitatore non tecnico, e permette di visualizzare tutte le soluzioni implementate, raccolte secondo un ordine gerarchico o per gruppi, e documentate con immagini, foto, grafici, dati tecnici. Il portale può essere interrogato partendo dalle sfide urbanistiche da affrontare, o dalla strategia adottata, oppure dalla dimensione del progetto. È inoltre possibile scaricare tabelle e utili schede informative relative a ogni singola soluzione naturalistica.

Di tutte le soluzioni – dai parcheggi, pareti o tetti verdi, alle trincee infiltranti, dalle fattorie urbane agli orti giardino, dai binari verdi fino alla gestione integrata dei bioindicatori – vengono elencati i benefici diretti e indiretti, sia sul piano ambientale e del benessere delle persone, sia su quello economico.

Fonte: Comune di Milano