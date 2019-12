Nella Manovra2020 una piattaforma digitale della Pa per la notifica di multe e avvisi

“Il rapporto con la PA diventa più semplice. Abbiamo ottenuto la creazione di una piattaforma digitale per rendere più semplice ed economica, ma con valore legale, la notifica di atti, comunicazioni e avvisi della Pubblica amministrazione”. Questo il commento del Ministro dell’Innovazione Tecnologica e della Digitalizzazione della PA Paola Pisano in merito a un emendamento alla manovra approvata ieri dal Senato. Si parla, in sostanza, della realizzazione di una piattaforma digitale per le notifiche della pubblica amministrazione su cui ricevere provvedimenti amministrativi come le multe (ma non gli atti giudiziari). La piattaforma, primo passo per il domicilio digitale, sarà utilizzata dalle amministrazioni pubbliche per effettuare, con valore legale, le notifiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni.

E’ una delle tante novità, dunque, della Manovra approvata ieri dal Senato. I destinatari riceveranno un “avviso digitale” dell’avvenuta notifica e potranno accedere alla propria aria riservata per consultare i documenti, multe comprese.

La piattaforma sarà istituita dalla presidenza del Consiglio dei ministri attraverso una società per azioni interamente partecipata dallo Stato. Presso la Presidenza del Consiglio nasce anche il “Nucleo per il monitoraggio della piattaforma”. Dopo due anni dall’avvio delle procedure di verifica il ministro competente effettuerà una relazione al Parlamento sull’esito dei risultati conseguiti.