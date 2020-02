Nella Murgia partono le Giornate ecologiche per educare all’ambiente

Al via le giornate ecologiche. L’educazione allo sviluppo sostenibile diventa oggi un obiettivo strategico per le comunità di Altamura, Gravina, Santeramo, Cassano, Poggiorsini, Toritto e Grumo. La sfida ambientale, dunque, legata alla tutela del territorio, rappresenta una vera scommessa culturale. Ecco, quindi, il progetto delle giornate ecologiche, iniziativa promossa dall’Ati Teknoservice-Raccolio, gestori del servizio di Igiene urbana nell’Aro Ba/4, finalizzata a educare i giovani alla corretta gestione dei rifiuti. All’interno dei Centri Comunali di Raccolta di Cassano, Santeramo e Poggiorsini, sarà allestito un punto informativo, dotato di gazebo e materiale informativo. Saranno, inoltre, distribuiti omaggi a ogni cittadino. Ancora, per i ragazzi sarà messa a disposizione una mostra itinerante sul Teknobus. Al suo interno è allestita una mostra realizzata interamente con materiali di recupero. A Gravina e Altamura gli eventi si svolgeranno nelle piazze centrali con la presenza del Teknobus e di un infopoint. Saranno date informazioni sul servizio d’igiene urbana e sulla raccolta differenziata. E ancora. A Toritto e Grumo, invece, saranno allestiti degli infopoint. Sarà presente il Teknobus e le giornate saranno allietate dalla Eurostreet. “Siamo impegnati ogni giorno nella corretta gestione sei servizi urbani – spiega Giulia Dicembre, responsabile degli Enti Locali di Teknoservice – per avviare un nuovo percorso culturale mirato al miglioramento della qualità della vita. Le giornate ecologiche, di fatto, rappresentano un evento educativo e formativo. Comunicare con cittadini e imprese nel settore dei rifiuti urbani è un elemento centrale, fondamentale del servizio di igiene urbana. Gli utenti, quindi i cittadini, svolgono un ruolo determinante ogni giorno incidendo sulle quantità e qualità dei risultati sul riciclo. Ma lo stesso potremmo dire per il riuso, gli acquisti consapevoli, riduzione dei rifiuti e lotta al littering. La nostra responsabilità, dunque, è organizzare al meglio il servizio e dare corrette informazioni agli utenti su cosa differenziare, come farlo, come non sbagliare e come usare al meglio i servizi”.

Di seguito il programma della manifestazione: Comune di Gravina, 22 febbraio, Piazza Scacchi, ore 9.00/13.00; Comune di Altamura, 23 febbraio, ore 10.00/12.00, Piazza Stazione; Comune di Toritto, 1 marzo, Piazza Aldo Moro, ore 11.30/13.00; Comune di Grumo Appula, 1 marzo, ore 10.00/13.00, Piazza Vittorio Veneto; Comune di Cassano Murge, 8 marzo, ore 9.00/12.00, via Calabria, lotto 34/38; Comune di Santeramo, 8 marzo, ore 9.00/13.00, Via Caduti del Lavoro; Comune di Poggiorsini, 12 marzo, ore 9.00/11.00, Via Martiri di via Fani.