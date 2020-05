No all’apprendistato se la gara richiede personale con adeguata qualificazione professionale

E’ inammissibile il ricorso allo strumento dell’apprendistato nel caso in cui la legge di gara richieda che il personale impiegato per lo svolgimento della concessione di un servizio debba essere provvisto di adeguata qualificazione professionale. Così ha stabilito il Consiglio di Stato nella sentenza n. 2984 del 12 maggio scorso.

Il contratto di apprendistato, spiegano i giudici di palazzo Spada, costituisce contratto a causa mista; in particolare, il contratto di apprendistato si configura come rapporto di lavoro a tempo indeterminato a struttura bifasica, nel quale la prima fase è contraddistinta da una causa mista (al normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione si aggiunge l’elemento specializzante costituito dallo scambio tra attività lavorativa e formazione professionale), mentre, la seconda, soltanto residuale, perché condizionata al mancato recesso ex art. 2118 c.c., vede la trasformazione del rapporto in tipico rapporto di lavoro subordinato.

Ne consegue che, in caso di licenziamento intervenuto nel corso del periodo di formazione, è inapplicabile la disciplina relativa al licenziamento “ante tempus” nel rapporto di lavoro a tempo determinato. Il contratto di apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale attraverso la formazione sul lavoro, in termini di acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali ed il datore di lavoro è obbligato ad impartire un addestramento necessario a far conseguire all’apprendista la relativa qualifica professionale; tale contratto è a causa mista, di formazione e lavoro che assume rilievo solo se l’aspetto formativo si sia effettivamente realizzato.

Inoltre, la stessa modalità di svolgimento del rapporti di apprendistato si differenzia da quella ordinaria sotto diversi profili concreti, come a titolo esemplificativo attraverso l’onere della compresenza di un tutore nell’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa. Ciò trova conferma dall’analisi del vigente ccnl in materia che, in relazione ad uno specifico livello (VI super) esclude il ricorso all’apprendistato. Pertanto, nel caso in sentenza, a fronte di tali peculiarità del contratto di apprendistato, secondo gli stessi giudici, non può ritenersi garantita la necessaria ed adeguata qualificazione professionale, richiesta dalla lex specialis avente ad oggetto l’affidamento, in regime di concessione, del servizio pubblico di gestione del bar interno al campus universitario.