Pa, addio alla raccomandata: arriva la comunicazione digitale

Il Ministro per l’Innovazione ha comunicato, ieri, in un post sui propri canali social che con il Decreto per la Semplificazione e l’Innovazione Digitale sarà varata La piattaforma digitale unica per la notifica di atti e provvedimenti della PA.

“Il Decreto Legge per la Semplificazione e l’Innovazione Digitale, – si legge nella nota – in fase di conversione in legge, vuole favorire la diffusione di servizi pubblici in rete e semplificarne l’accesso da parte di cittadini e imprese. Gli utenti potranno accedere a tutti i servizi delle PA tramite smartphone. Niente più file agli sportelli o necessità di usare un computer”.

La piattaforma digitale unica per la notifica di atti e provvedimenti della PA a cittadini e imprese è uno degli strumenti che contribuirà a raggiungere questo obiettivo. La raccomandata cartacea viene sostituita da una comunicazione digitale. Resta confermata, per i cittadini che non hanno un domicilio digitale, la procedura di recapito attraverso posta ordinaria.