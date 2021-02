Nutrire Trento, una comunità a supporto dell’agricoltura

Continua l’attività del tavolo di Nutrire Trento, attorno al quale stanno nascendo varie iniziative tra cui quella della CSA, una comunità a supporto dell’agricoltura in Trentino. L’obiettivo è di coinvolgere più persone nella creazione di una vera e propria comunità legata ai temi alimentari e spinta dai valori della sostenibilità, della solidarietà e della partecipazione collettiva.

I soci finanziano in anticipo la produzione agricola con una quota annuale e ricevono durante l’anno prodotti freschi, stagionali, biologici o prodotti seguendo i principi dell’agricoltura secondo natura. Il produttore ha il vantaggio di poter godere di un capitale anticipato per far fronte alle spese, in cambio si impegna a condividere le scelte agricole. In questo modello imprenditoriale le responsabilità, i rischi e i benefici e la pianificazione dell’attività agricola non sono più sulle spalle del singolo, ma vengono distribuiti sulla comunità.

Per presentare il progetto alle famiglie di Trento interessate a partecipare alla costruzione della CSA, è stato organizzato un incontro, che si terrà venerdì 26 febbraio alle 20.30 sulla piattaforma zoom. Il link per collegarsi è disponibile anche sul sito di Nutrire Trento (ID riunione: 976 4732 6102, Passcode: CSA). Tutti i dettagli nel testo dell’avviso. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a nutriretrento.fase2@gmail.com

Fonte: Comune di Trento