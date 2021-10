Oggi 21 ottobre, alle 14, Brunetta e Decaro presentano il progetto “Piccoli”

Giovedì 21 ottobre a Roma alle ore 14, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio, si terrà la presentazione del Progetto “P.I.C.C.O.L.I. – Piani di intervento per le competenze, la capacità organizzativa e l’innovazione locale”, iniziativa realizzata nell’ambito del PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020. Il progetto del Dipartimento della funzione pubblica, che affida ad Anci la competenza nazionale per la progettazione partecipata e l’affiancamento alle amministrazioni locali, sarà illustrato dal ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta e dal presidente dell’Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro.

Le attività del progetto si sostanzieranno in azioni per il rafforzamento delle capacità organizzative e del personale dei piccoli Comuni, per l’adeguamento alle dinamiche di innovazione e di trasformazione digitale e per la crescita della programmazione e della gestione dell’amministrazione del territorio e dello sviluppo locale.