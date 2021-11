Oggi a Parma la XXXVIII Assemblea annuale di Anci. Segui i lavori live sul sito e su Facebook

Tutto pronto a Parma per la XXXVIII Assemblea annuale di Anci (#Anci2021) – “Rinasce l’Italia. I Comuni al centro della nuova stagione”. Sindaci, amministratori locali da ogni parte d’Italia si ritroveranno per discutere, confrontarsi e condividere esperienze, progetti e idee sulle principali questioni che riguardano i Comuni italiani, grandi e piccoli.

I lavori, coordinati dal presidente del Consiglio nazionale dell’Anci, Enzo Bianco vedranno gli interventi del sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, del neo presidente di Anci Emilia-Romagna e sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi e del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. A seguire la relazione del presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro. All’Assemblea nazionale dell’Anci prenderà parte, per la settima volta durante il suo mandato, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

L’inno nazionale verrà eseguito in una raffinata versione dagli Archi dell’Orchestra regionale dell’Emilia-Romagna diretti dal giovane maestro Pietro Mazzetti.

