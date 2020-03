“Bandiere a mezz’asta e minuto di silenzio osservato dal sindaco davanti al municipio in tutti i Comuni italiani, martedì 31 marzo alle 12, in segno di lutto e di solidarietà. Per ricordare le vittime del coronavirus, per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari, per abbracciarci idealmente tutti, per essere di sostegno l’uno all’altro, come sappiamo fare noi sindaci”. Il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha rivolto questo invito attraverso una lettera inviata a tutti i sindaci italiani perché si uniscano alla iniziativa lanciata dal presidente della Provincia di Bergamo, Gianfranco Gafforelli.

“Come succede sempre nelle grandi emergenze – continua Decaro – noi sindaci, destinatari e custodi delle preoccupazioni dei cittadini e delle loro comprensibili angosce, siamo sottoposti alla forte pressione di avere la responsabilità di una comunità intera. Lo sconforto, che pure avvertiamo, non deve prevalere. Reagiamo con forza per trasmettere fiducia e speranza. Osserviamo il minuto di silenzio in segno di lutto per tutte le vittime e in segno di solidarietà per le comunità che stanno pagando il prezzo più alto”.

Anci nazionale – attraverso il sito istituzionale e i suoi profili social – intende dare massima visibilità alle cerimonie in onore delle vittime del coronavirus che si svolgono oggi (vedi la lettera del presidente Anci Antonio Decaro ) in ogni parte d’Italia, con la raccolta dei video di questo importante momento, che saranno montati in più ‘videoracconti’.

Siamo consapevoli delle difficoltà del momento. Laddove possibile, ecco alcune caratteristiche tecniche ottimali dei materiali da inviare:

Formato: orizzontale (nel caso di utilizzo di uno smartphone).

Risoluzione: 1080px30fps

Audio: utilizzare un microfono in caso di dichiarazioni

La registrazione sarà il più possibile stabile per una resa ottimale

INVIO A REDAZIONE ANCI: può essere fatto tramite Wetransfer o Jumbomail a sito@anci.it e falconio@anci.it