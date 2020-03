Oggi la presentazione del Rapporto IFEL ‘La dimensione territoriale nelle politiche di coesione’

A seguito delle misure adottate dal Senato della Repubblica, la giornata di studio “La dimensione territoriale nelle politiche di coesione: Presentazione del Rapporto IFEL 2019 – Nona edizione” è stata trasformata in Convegno in Rete a partire dalle ore 10:00, unicamente in diretta streaming.

Nel segnalare che sarà possibile seguire la diretta dei lavori collegandosi al canale YouTube della Fondazione IFEL, la Fondazione stessa ricorda che si può richiedere la spedizione del Volume, fino ad esaurimento scorte, inviando una e-mail al seguente indirizzo:

È comunque disponibile la versione elettronica, scaricabile in pdf dalla sezione Documenti e pubblicazioni del nostro sito: SCARICA IL RAPPORTO

Il convegno è l’occasione per esaminare le policy in essere e il futuro della coesione per il periodo 2021-2027, facendo intervenire nel dibattito i rappresentanti delle Istituzioni direttamente coinvolte nell’attuazione dei Fondi SIE.

PROGRAMMA

Ore 10.00 Saluti istituzionali

Guido CASTELLI Presidente Fondazione IFEL

Veronica NICOTRA Segretario Generale ANCI

Introduce e coordina

Pierciro GALEONE Direttore Fondazione IFEL

Relazioni

IL QUADRO DELLA PROGRAMMAZIONE UNITARIA

Andrea VECCHIA Coordinatore NUVEC – Agenzia Coesione Territoriale

IL RUOLO DEI COMUNI NELLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020: STATO DI AVANZAMENTO

Walter TORTORELLA Responsabile Dipartimento Studi Economia territoriale IFEL

LE POLITICHE INTEGRATE TERRITORIALI: AGENDA URBANA E AREE INTERNE

Francesco MONACO Responsabile Dipartimento Fondi UE e investimenti territoriali IFEL

Dibattito

Antonio BERNARDO Autorità di Gestione POR FESR Basilicata

Luca BIANCHI Direttore SVIMEZ

Paola CASAVOLA NUVAP Dipartimento Politiche di Coesione

Luca DELLA BITTA Referente area-pilota SNAI Val Chiavenna

Luigi RANIERI Organismo intermedio Città di Bari

Massimo SABATINI Direttore Agenzia per la Coesione Territoriale

Ermenegilda SINISCALCHI Capo Dipartimento Funzione Pubblica

Interviene

Giuseppe PROVENZANO Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale

Ore 12.30 Conclude

Giuseppe FALCOMATÀ Delegato Politiche Coesione ANCI e Sindaco di Reggio Calabria