Oggi webinar su ‘Salute, sport e benessere: ripartiamo dalle città’

In occasione della Giornata nazionale della salute e il benessere nelle città che cade il 2 luglio, Ifel, Anci e Anci Comunicare organizzano oggi, dalle 15 alle 17,00, il webinar ‘Salute, sport e benessere: ripartiamo dalle città’. L’iniziativa vedrà la partecipazione in apertura del vicepresidente vicario Anci Roberto Pella, del Presidente del Consiglio Nazionale Anci Enzo Bianco e del Presidente del Coni Giovanni Malagò. Il seminario affronterà, in tre sessioni successive, il tema della promozione della salute, dello sport e del benessere nelle città per un corretto stile di vita.

Ai lavori interverranno: Antonio Gaudioso Segretario Generale Cittadinanzattiva, Andrea Lenzi Presidente Health City Institute e Presidente del CNBBSV della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, tra gli altri, Vito Cozzoli, Presidente Sport e Salute e Ketty Vaccaro, Direttore Welfare Fondazione CENSIS. Il punto di vista dei Comuni sarà presentato dai sindaci Marco Bucci (Genova), Virginia Raggi (Roma), Mario Occhiuto (Cosenza), Alessandro Canelli (Novara) e Isabella Conti (San Lazzaro di Savena).

La giornata nazionale è promossa da Health City Institute in collaborazione e con il patrocinio di Anci, Intergruppo parlamentare sulla Qualità di vita nelle Città, Cittadinanzattiva, l’Osservatorio nazionale C14+, Confederazione italiana agricoltori (CIA), Rete delle Città della Corsa e del Cammino della FIDAL, la rete internazionale Cities Changing Diabetes e il mondo accademico e scientifico del nostro Paese. L’ obiettivo è veicolare è che la salute, l’ambiente, il benessere e lo sport devono diventare temi centrali delle politiche nazionali, regionali e delle città durante tutto l’anno. Il tema di questa edizione 2020 è “La salute delle città è nelle tue mani, prenditene cura”.