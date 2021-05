Olimpiadi 2026, 60 opere e 11 mld d’investimenti

Le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 prevedono investimenti per 11 miliardi, di cui 145 milioni per gli impianti sportivi, con quasi 60 opere previste. A spiegarlo e’ il Viceministro alle Infrastrutture e alla mobilità sostenibile Alessandro Morelli, al termine dell’incontro che si è svolto in questi giorni a Verone Fiere con i presidenti delle Regioni Veneto e Lombardia, Luca Zaia e Attilio Fontana, e delle Province autonome di Trento e Bolzano Maurizio Fugatti e Arno Kompatscher.

“Dobbiamo recuperare il tempo perduto ma sono convinto che grazie all’ impegno delle persone che oggi e in questi mesi si sono sempre impegnati per rappresentare l’efficienza dei loro territori, e parlo delle persone al mio fianco, riusciremo a dare un grande contributo al Paese. Una particolare attenzione sara’ posta all’innovazione sia dal punto di vista infrastrutturale che tecnologica, prosegue Morelli, con l’auspicio di dare all’Italia un primato in campo mondiale come protagonista della digitalizzazione e dei trasporti , spiega il Viceministro alle infrastrutture sottolineando che “Anas ha gia’ investito 25 milioni di euro per un tratto di strada statale che riguarda Cortina, dando l’avvio alla prima Smart Road d’Europa”, la prima in Italia ad essere attrezzata con tecnologie che consentiranno lo scambio fra infrastrutture e utenti e il dialogo fra utenti stessi.

La strada del territorio bellunese è stata dotata di 336 postazioni funzionali e di una control room; lo sviluppo della Smart road sugli 80 km. della statale 51 con l’installazione di Road site Unit con tecnologia Cellular Vehicle to Everything rappresenta la copertura più estesa d’Europa su una singola tratta anche se il programma delle smart road è molto più ampio e prevede in totale un investimento di circa 1 mld. di euro.