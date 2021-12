On line il nuovo Portale tematico Conti Pubblici Territoriali

Il Sistema CPT offre un nuovo strumento per la navigazione dinamica dei principali prodotti dei Conti Pubblici Territoriali e un unico punto di accesso: le elaborazioni dei dati, da un lato, e l’attività di analisi per le politiche pubbliche, dall’altro.

Il Portale tematico CPT consente di esplorare i contenuti sia in modo tradizionale, sia per tema, utilizzando la mappa dei tag posta nella parte bassa della homepage del Portale: è sufficiente selezionare uno dei temi disponibili per visualizzare l’elenco completo di tutti i dati e di tutte le analisi che afferiscono al tema di interesse.

Nella sezione del Portale dedicata alle pubblicazioni, la collana CPT Settori, raccoglie le analisi sulla spesa pubblica in Italia nei settori economici dei Conti Pubblici Territoriali, mentre altre analisi settoriali sono contenute nella collana CPT Temi (quelle più approfondite svolte con i Progetti Comuni di ricerca svolti con la Rete dei Nuclei regionali CPT).

Complessivamente i settori finora analizzati sono i seguenti:

Per i settori Servizio idrico integrato e Lavoro, la presentazione dei dati si affianca ad ulteriori contenuti di approfondimento, anche utilizzando altre fonti statistiche, in collaborazione, rispettivamente, con gli uffici dell’Agenzia per la coesione territoriale e dell’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL).

