È disponibile da oggi sul portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione il nuovo servizio di comunicazione digitale ‘Forum RPCT’, ad uso della rete nazionale dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza – RPCT e degli assistenti di supporto agli Responsabili.

Il Forum RPCT nasce per rispondere alle necessità di confronto e condivisione di esperienze, metodologie e buone pratiche e per supportare lo sviluppo della comunità di professionisti della prevenzione della corruzione e della trasparenza delle pubbliche amministrazioni e società in controllo pubblico.

Vai al servizio Forum RPCT