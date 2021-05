Online il decreto sulle modalità del censimento semestrale veicoli giacenti

È online il decreto dirigenziale 15 febbraio 2021 del ministero dell’Interno, di concerto con l’Agenzia del Demanio, che stabilisce le modalità del censimento semestrale da parte dei prefetti dei veicoli sequestrati, fermati, dissequestrati e confiscati giacenti da oltre 6 mesi nelle depositerie autorizzate (articolo 215-bis, comma 4, del Codice della strada). Il decreto prevede anche le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati e delle informazioni necessari allo svolgimento delle relative procedure.

I veicoli in questione devono essere censiti compilando un elenco che deve essere pubblicato sul sito web della prefettura competente per territorio.

Trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione, la prefettura comunicherà all’Agenzia del Demanio gli estremi dei veicoli dei quali non sia stata assunta la custodia da parte dell’interessato, e l’Agenzia provvederà a gestirli con le modalità previste dalla normativa vigente.

La nuova procedura fornisce alle prefetture uno strumento per impedire il protrarsi eccessivo della giacenza in depositeria di veicoli non ritirati, riducendo di conseguenza i costi di gestione a carico dello Stato.