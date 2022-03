Online la graduatoria definitiva del bando Sport e Periferie 2020

Pubblichiamo la graduatoria definitiva dei progetti pervenuti nell’ambito del bando Sport e Periferie 2020, che include, così come previsto dal paragrafo 9 del bando, gli interventi oggetto di finanziamento e gli interventi non finanziati con l’indicazione del punteggio totalizzato.

Pubblichiamo, inoltre:

l’elenco delle richieste di contributo che sono state escluse, in quanto inammissibili, a seguito dell’istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal Dipartimento;

l’elenco delle richieste di contributo escluse dalla Commissione, con relativa motivazione.

I soggetti assegnatari del finanziamento saranno contattati per aggiornamenti ed ulteriori indicazioni, relative alla procedura, in particolare per quanto riguarda gli adempimenti propedeutici alla sottoscrizione della convenzione prevista dal bando, nella quale saranno definiti termini e modalità di realizzazione del progetto presentato e di successiva erogazione del finanziamento.

Il decreto dipartimentale di approvazione delle graduatorie

Fonte: Dipartimento per lo sport