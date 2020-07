Online la versione 1.1 del Syllabus “Competenze digitali per la PA”

A poco più di un anno dalla sua pubblicazione il Dipartimento della funzione pubblica rilascia una nuova versione del Syllabus “Competenze digitali per la PA”, il documento che descrive l’insieme minimo di conoscenze e abilità che ogni dipendente pubblico, non specialista IT, dovrebbe possedere per partecipare attivamente alla transizione al digitale della pubblica amministrazione.

Le principali novità della Versione 1.1, che conferma l’impianto generale del Syllabus, sono la riformulazione o modifica di alcune conoscenze/abilità con cui sono descritte le competenze e l’aggiornamento dell’elenco dei documenti strategici e operativi di riferimento. Questi interventi mirano principalmente ad assicurare il costante allineamento dei contenuti del Syllabus alle evoluzioni normative e ad arricchire ulteriormente la definizione delle 11 competenze previste.

L’aggiornamento è stato realizzato a partire dai feedback acquisiti nel corso della fase pilota di sperimentazione della piattaforma di assessment delle competenze e dal lavoro, realizzato con Formez PA, di sviluppo dei moduli formativi che saranno messi a disposizione delle amministrazioni aderenti all’iniziativa “Competenze digitali per la PA”, in collaborazione con Formez PA, a partire dall’autunno 2020.