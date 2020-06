Online le FAQ per le domande di emersione dei rapporti di lavoro

Dal 1° giugno al 15 luglio 2020 è possibile presentare le domande per l’emersione del lavoro e il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo nei settori agricoltura, allevamento, zootecnia, pesca, acquacoltura, assistenza alla persona e lavoro domestico.

Il dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione, che con circolare del 30 maggio 2020 aveva fornito le indicazioni operative per i datori di lavoro operanti nei settori indicati, mette ora a disposizione le risposte alle domande più frequenti (frequently asked questions – FAQ) per coloro che sono interessati alla procedura.

Non è necessario inviare le domande con urgenza, in quanto non vi è un limite massimo di domande accoglibili. Le domande potranno essere presentate esclusivamente mediante procedura informatica, accessibile dal sito del ministero dell’Interno https://nullaostalavoro.dlci.interno.it., con il requisito delle credenziali SPID (Sistema pubblico dell’identità digitale).