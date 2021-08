Online le istruzioni su presentazione e ammissione delle candidature alle amministrative 2021

Sono consultabili online le istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature per le prossime elezioni dei sindaci e dei consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario, in programma domenica 3 e lunedì 4 ottobre, con eventuale turno di ballottaggio nei giorni di domenica 17 e lunedì 18 ottobre.

La pubblicazione è stata aggiornata con le ultime modifiche normative introdotte con il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nell’ambito della digitalizzazione e semplificazione dei procedimenti elettorali.

Sono allegati alla pubblicazione la modulistica utile per il deposito delle liste e una raccolta di giurisprudenza in materia elettorale.

