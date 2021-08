Online le ortofotografie delle Tre Cime di Lavaredo

La Provincia autonoma di Bolzano inserisce le ortofotografie delle Tre Cime di Lavaredo all’interno del Geobrowser, una piattaforma digitale contenente i dati geografici di Provincia e Comuni del territorio altoatesino. Le ortofoto sono speciali fotografie aeree che hanno la particolarità di essere geometricamente corrette affinché la scala della fotografia sia uniforme, in questo modo possono essere considerate equivalenti ad una cartografia dal punto di vista geometrico. Le ortofoto arricchiscono una piattaforma che dispone dei piani territoriali, dei piani paesaggistici, dei piani delle zone di rischio ma anche di altre informazioni quali l’esposizione delle aree vincolate archeologicamente nonché il meteo e il traffico. Il Geobrowser è integrato con Google Street View ed è aggiornato dall’Ufficio pianificazione territoriale e cartografia della Provincia autonoma di Bolzano che, periodicamente, effettua nuovi inserimenti come appunto le ortofotografie delle Tre Cime di Lavaredo, l’utilizzo da parte del cittadino è gratuito e permette di effettuare una ricerca veloce incrociata oltre a combinare i vari strati informativi del servizio.

Per rispondere alle varie aspettative dei cittadini, l’amministrazione provinciale mette a disposizione diversi applicativi geografici, che permettono una facile consultazione dei dati geografici, patrimonio dell’amministrazione stessa, e disponibili in maniera sempre crescente. Con il Geobrowser i cittadini possono accedere ai prodotti cartografici e creare le mappe, semplicemente combinando i vari strati informativi messi a disposizione dal servizio. Per il download dei dati vettoriali, che coprono il territorio provinciale in toto o anche solo in parte, nonché dei dati raster in generale, consigliamo l’utilizzo del Geo Catalogo. Di interesse è anche la possibilità di poter usufruire dei geodati tramite gli appositi servizi web di cui al Geoportale Alto Adige. L’utilizzo dei geodati pubblicati da parte della Provincia è ammesso ed auspicato, l’impiego è vincolato dal rispetto delle condizioni di cui al modello di licenza Creative Commons Zero 1.0.