Open Source Week 2020, AGID partecipa alla sessione Geolocation

Organizzata dal network RIOS (Rete Italiana Open Source), dall’1 al 4 dicembre 2020 si svolgerà la Open Source Week 2020, l’evento interamente online dedicato al mondo dell’open, che prevede una serie di appuntamenti su prodotti e tecnologie, workshop e diverse sessioni dedicate a PA, PMI e startup.

Venerdì 4 dicembre, dalle ore 9:30, l’Agenzia per l’Italia Digitale partecipa all’evento nella sessione Geolocation con l’intervento “L’informazione geografica e il riuso degli strumenti AgID”, in cui saranno illustrate le attività per l’informazione geografica con un focus sugli strumenti applicativi sviluppati per il RNDT 2.0. Questi strumenti sono documentati nel catalogo del software open source della Pubblica Amministrazione, disponibili per il riuso secondo quanto previsto dall’art. 69 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).

Fonte: Agenzia per l’Italia Digitale