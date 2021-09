OPeNet, la piattaforma clinica digitale per i professionisti di medicina generale

La nuova piattaforma clinica digitale di Net Medica Italia OPeNet, che sta per Open Health Platform, è un sistema tecnologico che sfrutta, tramite l’intelligenza artificiale, l’analisi in tempo reale di dati strutturati e non delle cartelle cliniche dei pazienti per generare indicazioni utili a supportare il percorso di cura garantendo un monitoraggio efficace dell’aderenza alle terapie prescritte.

La nuova piattaforma sfrutta la forza dell’unione fra telemedicina e medicina di prossimità per alleggerire le metodologie di cura che sono spesse appoggiate a strutture ospedaliere anche quando questo non sarebbe necessario: si pensi per esempio alla gestione dei pazienti cronici o al monitoraggio dei pazienti affetti da COVID-19 che possono essere seguiti al domicilio.

OPeNet è una piattaforma aperta che scambia dati con i sistemi gestionali e le piattaforme utilizzate dai medici di famiglia consentendo di farli interagire con altri specialisti per un migliore monitoraggio del paziente.

Attualmente il sistema è impiegato con successo nella gestione dei pazienti cronici con scompenso cardiaco e psoriasi seguiti attraverso i medici di medicina generale coadiuvati dagli Embrace Advisor di Novartis.