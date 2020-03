Organismi Indipendenti di Valutazione: prorogati i termini della attestazione dati al 30 giugno

“In relazione alle recenti disposizioni in materia di emergenza sanitaria – si legge nel Comunicato del Presidente del 12 marzo 2020 pubblicato sul sito ANAC – e tenuto conto di quanto previsto nel DPCM 11 marzo 2020 sulle ulteriori disposizioni attuative del d.l. 23.2.2020 n. 6 applicabili all’intero territorio nazionale, si comunica che i termini della Delibera n. 213 del 4 marzo 2020 sulle Attestazioni degli OIV in materia di obblighi di pubblicazione sono prorogati come segue.

Gli OIV e gli organismi con funzioni analoghe sono tenuti ad attestare la pubblicazione dei dati – come indicati nella delibera 213 – al 30 giugno 2020 e non più al 31 marzo 2020.

L’attestazione va pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” o “Società trasparente” entro il 31 luglio 2020 e non più entro il 30 aprile 2020”.

Fonte: ANAC