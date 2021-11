Orientasud: dal 3 al 5 novembre, online la ventiduesima edizione

​Al via mercoledì 3 novembre Orientasud, il Salone delle opportunità dedicato all’ingresso dei giovani del Sud nel mondo del lavoro. Alla rassegna – che taglia il traguardo della ventiduesima edizione e si svolgerà anche quest’anno in modalità digitale a causa dell’emergenza sanitaria – parteciperà anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali assieme ad ANPAL.

Presso lo stand virtuale, nel corso dell’evento, che resterà online fino a venerdì 5 novembre, si svolgeranno dei workshop dedicati all’orientamento formativo e professionale.

In particolare, giovedì 4 alle 10:00, si terrà il workshop “Il contributo di Erasmus+ VET per i giovani attraverso la mobilità transnazionale”, a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’INAPP, durante il quale saranno presentate le opportunità offerte dal Programma Erasmus+ nell’ambito dell’istruzione e della formazione professionale, attraverso la mobilità individuale ai fini dell’apprendimento.

Il giorno seguente, venerdì 5 sempre alle 10:00, si svolgerà il workshop “Apprendiamo l’apprendistato”, curato dal Dicastero in collaborazione con ANPAL, per un focus su una delle forme contrattuali utilizzate dalle imprese per assumere i giovani.

Inoltre, nella sezione “Approfondimenti” dello stand virtuale sarà possibile consultare i temi relativi all’orientamento al lavoro, alle diverse tipologie dei contratti di lavoro e alla campagna ELA sui Diritti per tutte le stagioni.

Sarà possibile seguire Orientasud 2021 in versione digitale collegandosi a questo indirizzo sul sito dedicato all’evento.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali