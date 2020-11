OrientaSud, il Salone delle Opportunità in versione digitale

“Orienta la tua webcam sul futuro” è il claim dell’edizione completamente digitale di OrientaSud, il Salone delle Opportunità, partito il 4 e si concluderà il 6 novembre 2020. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sarà presente anche quest’anno con uno stand virtuale – condiviso con l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive (ANPAL) – per soddisfare la domanda di orientamento di studenti degli ultimi anni degli Istituti di Istruzione Superiore di II grado, neodiplomati e giovani in cerca di lavoro. All’interno dello spazio virtuale, oltre a trovare informazioni sul portale Cliclavoro, Urp online e lavoro regolare – si svolgeranno dei webinar sulla scelta dei percorsi formativi e professionali in Italia e all’estero, sui temi dell’istruzione, del lavoro e della digitalizzazione. In particolare, si terranno i seguenti eventi:

– Il contributo di Erasmus+ VET per i giovani attraverso la mobilità transnazionale, mercoledì 4 novembre alle 10:00

– La mobilità in Europa: la Rete Eures e il programma Your First Eures Job, mercoledì 4 novembre alle 11:00

– SELFIEmployment l’impresa possibile, giovedì 5 novembre alle 10:00

– ICT giovani programmatori: il futuro in digitale, giovedì 5 novembre alle 11:20

– Crescere in digitale: alla scoperta del lavoro digitale con ANPAL, Unioncamere e Google, venerdì 6 novembre alle 10:00

– Competenze Ict per i giovani del Mezzogiorno, venerdì 6 novembre alle 11:00

Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali