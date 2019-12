Oscar dell’innovazione: premiate le eccellenze del Made in Italy

Sono stati assegnati a Roma, nell’aula dei Gruppi della Camera dei deputati, gli ‘Oscar dell’innovazione’: il riconoscimento, ideato dall’Associazione nazionale giovani innovatori (la prima associazione nazionale no profit interamente dedicata al mondo dell’innovazione), ha individuato in tutto ventisei aziende che nel corso dell’anno si sono distinte per impegno, professionalità e ingegno nei più svariati campi della tecnologia e del digitale. Le undici categorie premiate variano dalla scienza alla salute, dalla cultura al turismo, passando per mobilità, energia, ambiente comunicazione ed economia.

Nel corso della conferenza sono intervenuti anche Carlo Ferro, presidente dell’Agenzia Ice (Italian Trade & Investment Agency), Luca Attias, commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda Digitale e Pier Paolo Sileri, viceministro alla Salute.

A fare gli onori di casa Gabriele Ferrieri, presidente Angi, che dopo i saluti di rito ha voluto consegnare nelle mani del Ministro dell’Innovazione, Paola Pisano il Manifesto dei Giovani innovatori – che la ministra ha firmato durante la cerimonia e che ha portato con sé in occasione della presentazione del piano strategico per l’innovazione presso il tempio di Adriano – e una targa per sottolineare ‘Il Contributo per il lavoro presente e futuro per la diffusione della cultura dell’innovazione e del digitale’.

“Il nostro ruolo è quello di riuscire a connettere le iniziative tra di loro per creare una strategia unica per il Paese che prenda i ragazzi dalle Università, li faccia crescere e gli dia la possibilità di creare una propria azienda e farla crescere. L’ANGI in questo è un’associazione molto strategica per noi, perché parla di merito, di tecnologia, di donne e di tutto quello a cui stiamo lavorando. Oggi ho ricevuto questa targa e vi ringrazio, spero di tornare tra un anno per dire di essermela davvero meritata. Sono qui da pochi mesi c’è tanto lavoro da fare e tante idee da realizzare. Porterò con me il vostro manifesto che firmo qui davanti a tutti voi molto volentieri”, ha detto Paola Pisano ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione.

Nel corso dell’evento sono stati assegnati riconoscimenti anche ad autentiche eccellenze italiane nel campo produttivo e scientifico: lo chef stellato Heinz Beck, l’economista Giancarlo Vinacci, il giurista Marco Nicolini, l’architetto Andrea Galeazzi, l’imprenditore Walter Bartolomei, la giornalista e scrittrice Katia Ferri. Per quanto riguarda il mondo dello sport, il riconoscimento è andato alla trentenne Giulia Sulis, decisissima a intraprendere una carriera dirigenziale nel grande calcio, sfidando pregiudizi e “barriere all’ingresso”.