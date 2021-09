P.A., Consip: attivati primi lotti per l’accordo Digital Transformation

Consip ha attivato i lotti 1 e 2 dell’Accordo Quadro per i servizi di “Digital Transformation”, rientrante nel Piano delle Gare Strategiche Ict, definito da Agid e dal Team per la trasformazione digitale (ora Dipartimento per la trasformazione digitale) in attuazione del Piano triennale dell’informatica nella P.A.. L’obiettivo dell’iniziativa è ridurre la frammentazione di soluzioni, processi e modalità operative realizzate nella PA, in particolare su progettazione ed erogazione di servizi digitali ai cittadini. L’iniziativa – complessivamente suddivisa in nove lotti – mette a disposizioni delle P.A. contratti finalizzati a: disegnare la strategia digitale e declinarla in un piano strategico Ict; progettare servizi digitali per gli utenti; supportare la transizione al digitale e la gestione delle iniziative progettuali; fornire supporto al monitoraggio e controllo dei progetti realizzati.

L’amministrazione può così disegnare un percorso completo di digitalizzazione delle attività istituzionali e dei servizi – in coerenza con la più ampia strategia del Piano Triennale dell’informatica nella P.A. – a partire dalle fasi di strategia digitale e fino alla gestione del cambiamento. Nello specifico, i lotti 1 e 2 appena attivati riguardano: lotto 1 – Servizi per la Strategia della trasformazione digitale (valore 50 mln/euro); lotto 2 – Servizi per la Digitalizzazione dei processi (valore 90 mln/euro). Entro la fine dell’anno saranno progressivamente attivati sia i lotti 3, 4 e 5 (per i servizi di Gestione della transizione al digitale per le amministrazioni del Nord, Centro e Sud Italia) sia i lotti 6, 7, 8 e 9 (per i servizi di Pmo – Project Management Office e di supporto alla Governance dei progetti).