Pa 110 e lode, accordi con altre 9 università

Cresce ogni giorno la lista delle Università che partecipano con entusiasmo al Progetto “PA 110 e lode” per offrire ai dipendenti pubblici corsi di laurea, corsi di specializzazione e master a condizioni agevolate. Sono infatti già 33 gli atenei che hanno sottoscritto l’accordo e formalizzato l’offerta formativa e altri 40 protocolli sono in corso di registrazione. Il Progetto “PA 110 e lode” è frutto del protocollo d’intesa siglato il 7 ottobre tra il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e la ministra dell’Università e della ricerca, Maria Cristina Messa, ed è parte del più ampio piano di formazione “Ri-formare la PA. Persone qualificate per qualificare il Paese ”.

L’elenco delle università aderenti e l’offerta formativa sono continuamente aggiornati sulle pagine tematiche dedicate all’iniziativa. Le nove università che da ultimo hanno sottoscritto i protocolli d’intesa sono: Università di Bari “Aldo Moro”, Università di Macerata, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Università degli Studi di Napoli Federico II, Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa, Università del Salento, Università di Salerno, Università per Stranieri di Siena, Università dell’Insubria.

Fonte: Ministero per la Pa