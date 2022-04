Pa: Bando Estate “INPSieme 2022” per gli studenti figli di dipendenti pubblici

Tutti gli studenti figli di dipendenti pubblici possono partire per l’estero e per l’Italia per un soggiorno estivo, senza pagare nulla in molti casi, con un costo quasi nullo negli altri casi, in relazione al proprio Isee.

Il Bando Estate INPSieme 2022 mette a disposizione più di 32mila borse di studio estive.

Tutte le informazioni e la guida alle iscrizioni sono disponibili sul sito web

C’è tempo fino alle ore 12 del 22 aprile per inserire la domanda direttamente nel sito dell’Inps. Le graduatorie verranno pubblicate entro il 20 maggio.

Fonte: Ministero per la Pubblica Amministrazione