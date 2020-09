Pa, come coordinare la gestione dei dati informatici

E’ online il documento che fornisce alle Pubbliche Amministrazioni indicazioni sulle tecnologie e sulle loro modalità di utilizzo per la realizzazione di API ( Application Programming Interface). In altre parole, la Linea d’indirizzo sull’interoperabilità tecnica che individua le tecnologie e gli standard delle quali le PA deve tenere in considerazione nella realizzazione dei propri sistemi informatici, per permettere il coordinamento informatico dei dati sia tra le Amministrazioni, sia tra i gestori di servizi pubblici, i soggetti privati e l’Unione Europea.

La realizzazione delle API nel rispetto della Linea di indirizzo è condizione necessaria per l’interoperabilità applicativa dei sistemi informatici delle PA per l’attuazione del principio “once only”. La Linea d’indirizzo sull’interoperabilità tecnica comprende quattro allegati relativi a:

-pattern di interazione;

-pattern di sicurezza;

-profili di interoperabilità;

-raccomandazioni di implementazione.

I documenti pubblicati sono stati realizzati da un gruppo di lavoro costituito da AgID e dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale del Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

Fonte Agid