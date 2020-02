Pa, Dadone: “Approvvigionamenti volano chiave per innovazione e sostenibilità”

“Gli approvvigionamenti della Pa – ha dichiarato il Ministro Dadone – sono un volano fondamentale per l’innovazione e la sostenibilità, due sfide centrali del mio mandato. Anche perché il procurement di beni, servizi e forniture può generare e incoraggiare nuovi mercati, sostenendo l’economia anche al di fuori del perimetro delle amministrazioni. Per questo ho ricevuto a Palazzo Vidoni i vertici Consip, la centrale unica degli acquisti per la Pubblica Amministrazione. Al presidente, Renato Catalano, e all’amministratore delegato, Cristiano Cannarsa, – ha sottolineato – ho chiesto lumi su come stanno snellendo i tempi per evitare di comprare tecnologia e innovazione che siano già vetuste nel momento stesso in cui entrano negli uffici pubblici. E ho ricevuto informazioni importanti sul meccanismo delle “aste digitali” che, partendo dal prodotto acquistato, accorpano la fase della gara e quella della domanda di fabbisogno da parte degli enti. Un metodo che sarà via via affinato fino a trasformare Consip in una sorta di “eBay pubblica”.

“Sugli acquisti verdi, invece – ha proseguito Dadone – puntiamo sempre più alla diffusione, per esempio, di veicoli di servizio a basse o zero emissioni e su questo terreno siamo anche intervenuti in legge di Bilancio. Più in generale, ho constatato l’attenzione, che auspico sarà sempre maggiore, rispetto al valore di criteri quali la riduzione dei consumi o il minor impatto ambientale dei materiali scelti dai fornitori”.

E’ stato infine affrontato il tema dell’erogazione e fruizione dei buoni pasto, tema che riguarda moltissimi lavoratori della Pa e sul quale il Ministro ha soggiunto: “La Funzione pubblica segue con attenzione le evoluzioni di un settore che conosce delle criticità e che avrà probabilmente bisogno di correttivi per riprendere a funzionare al meglio”.

Fonte: Ministero della Pubblica Amministrazione