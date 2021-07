Pa, Forum Cantiere Innovazione

Il Pnrr come occasione irripetibile per semplificare la Pubblica amministrazione, sburocratizzarla e rendere l’Italia realmente efficiente e competitiva sul rinnovato mercato globale post-Covid anche con modelli avanzati di partenariato pubblico-privato. È l’attualissimo tema del Forum “Cantiere Innovazione. Dall’agenda per la semplificazione 2020-2023 al Pnrr: lavori in corso per una pubblica amministrazione semplice e veloce” in diretta streaming dalle 10 alle 13,30 di oggi 6 luglio 2021.

L’iniziativa è ideata e curata dal gruppo Maggioli. Il Pnrr ha stanziato 700 milioni di euro per la semplificazione e ”vanno utilizzati al meglio”, si sottolinea in una nota. ”Una grande arena di confronto creativo e dibattito tra istituzioni pubbliche e imprese per sfruttare insieme l’irripetibile occasione di rilancio del Paese, grazie al dispositivo Next Generation Eu e alle risorse della Programmazione comunitaria 2021-2027, e modernizzare il nostro Paese”.

La metodologia di lavoro è un cantiere aperto a disposizione di imprese e pubblica amministrazione. Obiettivo mettere a fuoco una piattaforma digitale che standardizzi procedimenti amministrativi: un “cloud” della semplificazione.

La mattinata prevede i saluti istituzionali del presidente del Cnel, Tiziano Treu, quindi l’intervento di apertura del ministro della Funzione pubblica, Renato Brunetta.

ll programma prevede due sessioni di lavori. La prima: “L’Agenda per la semplificazione/contenuti e temi”. Partecipano Silvia Paparo, direttore Ufficio per la Semplificazione e la Sburocratizzazione, Dipartimento per la Funzione pubblica; Veronica Nicotra, segretario generale Anci; Alessia Grillo, Segretario generale Conferenza Regioni e Province autonome; Mauro Minenna, Capo Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Seconda sessione: “La semplificazione al servizio della ripresa”. Partecipano Alessandro Canelli, Presidente Ifel; Mauro Guerra, presidente Anci Lombardia; Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia; Carlo Marino, Presidente Anci Campania, sindaco di Caserta; Antonio Matonti, Direttore Affari Legislativi di Confindustria; Marco Gay, Presidente Anitec-Assinform. La presentazione del progetto “Cantiere innovazione” sarà affidata a Pierciro Galeone, direttore dell’Ifel-Fondazione Anci. Alle 12.30 si dibatterà su “Il supporto per l’implementazione”, con Paolo Maggioli, Ceo del Gruppo Maggioli, Dario Bergamo, Responsabile Public Sector EY, e Pierluigi Verbo, Responsabile Public Sector KPMG. Le conclusioni saranno affidate a Marcella Panucci, Capo di Gabinetto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione