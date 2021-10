Pa, in arrivo 1000 professionisti antiburocrazia

“Entro due mesi sarà completata la selezione di 1.000 professionisti da destinare ai governi locali per attuare processi di semplificazione e di standardizzazione di almeno 600 procedure complesse legate alla transizione ecologica, digitale e burocratica sulla base di riforme già fatte, come previsto dal Pnrr”. Lo ha affermato il Ministro per la Pa, Renato Brunetta, in un video messaggio inviato alla presentazione dell’Osservatorio Cna dedicato agli adempimenti burocratici legati alla transizione ecologica, “Comune che vai, burocrazia che trovi”.

“In mille, quasi novelli garibaldini che portarono all’Unità d’Italia, porteranno all’unità della burocrazia”, ha usato questa immagine il ministro per sottolineare l’importanza dell’operazione di semplificazione e di standardizzazione degli adempimenti burocratici che le stesse imprese devono affrontare ogni giorno. “Siamo sulla stessa spedizione dei Mille , avremo questa missione dell’Unità d’Italia rispetto alle mille burocrazie”.