È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 244 del 12 ottobre 2021 il decreto del presidente del Consiglio dei ministri, Dpcm 23 settembre 2021, sulle “disposizioni in materia di modalità ordinaria per lo svolgimento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni”. Il decreto stabilisce che da venerdì 15 ottobre la modalità ordinaria di lavoro nelle pubbliche amministrazioni torna a essere quella in presenza.

Fonte: Ministero per la Pa