PA: la Funzione pubblica autorizza il ministero dell’Istruzione a bandire 25mila posti

“È stato dato il via libera – si legge sul portale del Dipartimento della Funzione Pubblica – al decreto che autorizza il ministero dell’Istruzione a bandire il concorso ordinario per 25mila docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, cui si aggancia il concorso straordinario per altri 24mila posti comuni e di sostegno”.

Questo provvedimento è un passaggio importante, grazie al quale la Funzione pubblica consente al sistema scolastico italiano di procedere in direzione di un rafforzamento degli organici ormai improrogabile.

“L’Italia va avanti e prende via via corpo la grande stagione di reclutamento nella Pa che abbiamo lanciato dopo anni di austerity e tagli al personale”, ha commentato il Ministro Fabiana Dadone.