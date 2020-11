Pa: più trasparenza significa più efficienza

Con la firma del protocollo di intesa con Fondazione Etica “l’obiettivo principale – dichiara il Ministro Fabiana Dadone – è quello di promuovere le buone pratiche della trasparenza sui dati delle Pa, affinché siano facilmente accessibili e fruibili dai cittadini, non solo per monitorare l’operato, ma soprattutto per partecipare attivamente e in maniera incisiva alle scelte delle amministrazioni”. Nelle azioni di open government promosse da Funzione pubblica sono fortemente coinvolti soggetti qualificati nel monitoraggio delle Pubbliche amministrazioni e Fondazione Etica ha una lunga esperienza nella misurazione comparata dell’integrità, dell’efficienza e della trasparenza degli enti. Dadone chiosa in tal senso: “Conoscere è potere. Una amministrazione pubblica trasparente dà ai cittadini il vero potere di scegliere e orientare le decisioni pubbliche”.

Fonte: Ministero per la Pubblica amministrazione