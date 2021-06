PAdigitale, i protagonisti: il Comune di Pesaro

La strategia del Comune di Pesaro prevede un’erogazione crescente di servizi digitali, applicando il principio cloud first, ovvero l’adozione di soluzioni cloud in via prioritaria per la loro progettazione e attuazione. Questo principio è alla base della strategia delle infrastrutture digitali e del cloud per la Pubblica Amministrazione promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale in coordinamento con l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID).

Il cloud è un insieme di soluzioni informatiche (ad esempio reti, server, archivi, applicazioni e servizi) che attraverso la rete migliorano la gestione di processi e servizi, trasformando le infrastrutture fisiche in servizi virtuali. Inoltre, il suo utilizzo rafforza la tutela delle informazioni sensibili e l’affidabilità dei servizi attraverso aggiornamenti costanti e la distribuzione dei dati in infrastrutture dedicate, i data center, che garantiscono altissimi standard di sicurezza. “Prevediamo di erogare tutti i nostri servizi attraverso soluzioni cloud entro 5-7 anni” rivela Bruscoli.

In questo momento stiamo avviando la migrazione di tutto il sistema che offre servizi online su una infrastruttura posta in un data center certificato.

L’approccio adottato da Pesaro è in linea con la strategia Cloud della PA, e con le indicazioni fornite dal Decreto semplificazione e innovazione digitale, in conformità alle norme tecniche AgID attualmente in vigore.