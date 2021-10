Paid traffic specialist, da un piccolo borgo nasce l’hub di trasformazione digitale

Tra le professioni digitali del futuro, che puntano a rivoluzionare il processo di crescita aziendale, vi è quella del Paid traffic specialist, come Marco Sepertino, imprenditore, e Ceo di Vitture, digital agency, specializzata nel marketing a risposta diretta e nella creazione, gestione e ottimizzazione di campagne pubblicitarie sui canali a pagamento, Google, Youtube, Facebook, Instagram, Linkedin e TikTok così da un piccolo borgo piemontese, alla creazione di un’azienda con 14 dipendenti che lavorano da Cuneo a Lisbona, fino al sogno di quotarsi in borsa il passo è stato breve.

“La pandemia ha accelerato l’uso degli e-commerce e i modelli di business digitali in generale, ma è grazie al paid traffic che è possibile raggiungere qualsiasi parte del mondo, creando infinite connessioni tra un’azienda e i suoi potenziali clienti. Se però si sceglie il mezzo sbagliato, si rischia di buttare il lavoro precedentemente svolto”, spiega Marco Sepertino.

Nato e cresciuto a Monasterolo di Savigliano, piccolo borgo in provincia di Cuneo, nel 2018 decide di lavorare da libero professionista come paid traffic specialist e di fondare la sua società, Vitture Srl. Il team oggi è composto da 14 persone, che lavorano, da remoto, dal piccolo paesino di Genola 2 mila abitanti fino a Lisbona in Portogallo seguendo oltre 100 clienti, tra cui, Big Luca, Marco De Veglia, Francesco Facchinetti, EdiliziAcrobatica, Borgna S.p.a., Funnel Company, The Pil Magazine e Italo Pentimalli.

La società ha raggiunto ottimi risultati, ma il sogno di Marco è riuscire a quotarsi in borsa per poter trovare i fondi e aumentare l’espansione a livello nazionale ed estera. Tra i primi traguardi che l’azienda punta a raggiungere vi è l’incremento del personale, trovare nuovi talenti da inserire nel team. ”Il mio credo, afferma Marco Sepertino, è ‘prima chi e poi cosa’, l’azienda è fatta di persone, di conseguenza devono essere etiche, ambiziose e capaci nel loro campo”.

Tra gli obiettivi vi è la crescita aziendale e il desiderio di arrivare a 3.000.000 di euro di fatturato all’anno mantenendo l’attenzione e il focus sui risultati dei clienti. ”Questa cifra ci permetterà di trovare finanziatori per far crescere l’azienda e quotarla in borsa e i collaboratori che contribuiranno alla causa, verranno premiati diventando soci”.