Si svolgerà a Palermo il 25 e 26 giugno “From the Sea to the City – A conference of cities for a welcoming Europe”, una manifestazione finalizzata alla costruzione di alleanze che vedrà la partecipazione dei Sindaci dei Comuni Europei e della Costa Mediterranea. L’evento ha lo scopo di mettere in rete città dichiaratesi porti sicuri – “safe harbours” – europee e delle coste d’Africa, analizzare la storica vocazione all’accoglienza, gli interventi e i cambiamenti anche infrastrutturali, in una logica di creazione di reti. Coinvolti nei due giorni di lavori: la Città Metropolitana di Palermo, in qualità di organizzatore dell’evento, il Comune di Palermo e l’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale.